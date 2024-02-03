Україна поступається Росії у кількості боєприпасів: Буданов розповів, у чому є рівність

Начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що Україна поки не могла перевершити російську вогневу міць. Зокрема, це стосується кількості боєприпасів, які використовують на фронті.

Водночас, за словами Буданова, існує категорія засобів ураження, у якій як Україна, так і Росія є рівними. Це безпілотні літальні апарати.

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Буданов сказав про рівність у безпілотниках між Україною і Росією

В інтерв'ю журналістам CNN глава української розвідки наголосив, що боєприпаси є життєво важливими на фронті. Ба більше, за його словами, снаряди є "одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".

Не стільки якість, скільки кількість,

– додав він.

За словами Буданова наразі Україна не змогла перевершити російську вогневу міць. Це сталося навіть після того, як Москва звернулася до Північної Кореї, щоб забезпечити собі нові боєприпаси.

Водночас начальник ГУР МО підкреслив, що Україна тримається в повітрі над лінією фронту. Водночас у зв'язку з тим, що Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, існує тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на українських полях битв і над ними.

"Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні", – сказав Буданов.

Крім того, за словами журналісти, Київ також посилив дальні атаки на цілі в Росії. Так, повідомлялося про вибухи на об'єктах інфраструктури за межами великих міст далеко від українського кордону, а російська влада заявила, що "запобігла десяткам українських безпілотників і ракетних атак з нового року".

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