Зброї та боєприпасів вдосталь, – командувач Сил тероборони ЗСУ

Кістяк територіальної оборони в Україні вже сформований. За словами командувача Юрія Галушкіна, особовий склад буде забезпечений зброєю та боєприпасами.

Командувач Сил тероборони ЗСУ розповів, що посадові особи вже призначені та й визначили місця дислокації. В кожній бригаді сформована необхідна кількість батальйонів – це залежить від кількості районів в області.

До теми Добровольцям тероборони дозволили використовувати мисливську зброю

Йде процес комплектування батальйонів тероборони

Їх (батальйонів – 24 канал) може бути від 4 до 10. Наприклад, бригада міста Києва налічує 10 батальйонів. У деяких областях – 6, в деяких – 8 батальйонів. Ці батальйони теж сформовані, зараз іде процес комплектування,

– пояснив Галушкін.

Бригадний генерал наголосив, що стрілецькою зброєю та боєприпасами підрозділи укомплектовані на 100%. Тепер завдання у тому, щоб у разі потреби цією зброєю змогли скористатись.

Галушкін закликав усіх охочих долучатись до тероборони

Основну увагу в Силах тероборони приділяють 13 областям – які межують з Росією та Білоруссю. В цих регіонах особовий склад вже сформували на 70%.

У решті областей формування особового складу завершиться до лютого 2022 року. Галушкін закликав усіх охочих долучатись до місцевих батальйонів – особливо це актуально для прикордонних областей.

Актуально Професійний та психологічний відбір: кого залучатимуть у підрозділи територіальної оборони

Головне про формування територіальної оборони в Україні:

З 1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Саме цей документ і передбачає формування Сил територіальної оборони.

Також 1 січня президент Зеленський призначив командувачем Сил тероборони бригадного генерала Юрія Галушкіна.

Вже з 15 січня підрозділи територіальної оборони отримали зброю. Передусім мовиться про прикордонні області, до лютого – решта регіонів.

Для того, щоб доєднатись до лав, треба звернутись у своєму військкоматі до офіцера територіальної оборони.

Зеленський закликав зберігати спокій: більше у "PRO Новини"