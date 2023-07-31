Хлібом не корми, аби до полону: окупант привів до ніг українських військових 21 одного побратима

Росіяни все менше хочуть воювати. Тому нерідко вони охоче здаються в полон і ще приводять із собою "друзів".

Про один із таких випадків розповів боєць ЗСУ з позивним "Грім". Йому та його товаришу, вдвох, вдалося захопити у полон одразу 21 окупанта. Як це було читайте – на сайті 24 Каналу.

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Стоять 21 "рило" і просяться до полону

Військовий "Грім" розповідає, що спочатку він разом із побратимом взяв у полон одного окупанта. Той намагався сховатися від ЗСУ у підвалі.

Тоді хлопці вирішили схитрувати. Вони дали переляканому росіянину автомата і наказали, аби той за 40 хвилин привів до полону ще кілька своїх "сослуживцев".

І той підстрибом побіг виконувати завдання, результати якого напрочуд здивували українських військових.

Росіянин оббіг усе село і у вказаний час привів до ніг українців аж 21 одного ворожого солдата. Разом зі зброєю.

Стоять 21 рило і кажуть, що ми в полон… А нас двоє,

– сміється "Грім".

Вочевидь, окупанти на це тільки й чекали – запрошення полону.

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