Здається, я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, – захисник Маріуполя "Волина"
Джерело:фейсбук Сергія Волини
Російські окупанти не можуть захопити Маріуполь, тож продовжують зрівнювати його із землею. Українські захисники не здаються й тримають оборону – їхній емоційний стан, й не тільки, жахливий.
"Волина" поділився своїми думками
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, що разом з іншими українськими бійцями продовжує тримати оборону в бункерах "Азовсталі", заявив, що захисники опинилися у пекельному реаліті-шоу, за яким спостерігає увесь світ. За його словами, бійці досі сподіваються на порятунок і евакуацію.
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Він каже, що таке враження, що опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де військові борються за життя, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет.
Волинський підкреслив, що такі сценарії використовують у фільмах та серіалах, але "різниця лише в тому, що це не фільм, а ми – не вигадані персонажі! Це реальне життя!".
На що я сподіваюсь? На диво!!! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться… Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час – це наші життя!
– зауважив захисник.
Він додав, що бійці залишаються вірними Україні, й доклали усіх зусиль для порятунку мирного населення. Тепер вони просять усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових.
Захисник Маріуполя "Волина" поділився своїми думками / Фото з фейсбуку Сергія Волинського
Штурм "Азовсталі": коротко
- 4 травня, після евакуації перших маріупольців із підвалів "Азовсталі", ворог прорвався на територію заводу. На вечір Генштаб тимчасово втратив зв'язок із захисниками Маріуполя.
- Ввечері того ж дня звернення до українців записав командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Він розповів, що на території, де переховуються солдати та цивільне населення, тривають важкі та кровопролитні бої.
- Ворог задіює корабельну артилерію та інші засоби для потужних обстрілів.
- 5 травня, командир полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина" наголосив, що бої продовжуються. Він закликав владу подбати про поранених солдатів, які помирають в страшних муках.
- Зранку 6 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш розповів, що загалом із заблокованого міста вдалось вивезти близько 500 маріупольців. Того ж дня з "Азовсталі" вдалося забрати ще 50 жінок, дітей та літніх людей. Але евакуаційний автобус чекав на них поруч весь день, поки не припиняться обстріли. Евакуація проходила вкрай повільно через те, що росіяни порушували "режим тиші" й вели бойові дії.
- Світ закликає ООН врятувати захисників та захисниць Маріуполя. На сайті Change.org зареєстрували відповідну петицію. Звернення адресували очільнику ООН Антоніу Гутеррешу та організації, яка напередодні висловила "глибоке занепокоєння".
- Станом на 7 травня ворога не вдалося вибити з територію заводу. "Азовці" наголошують, що важкі бої досі тривають.
Зверніть увагу – як зараз виглядає "Азовсталь": дивіться відео