Здається, я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, – захисник Маріуполя "Волина"

Російські окупанти не можуть захопити Маріуполь, тож продовжують зрівнювати його із землею. Українські захисники не здаються й тримають оборону – їхній емоційний стан, й не тільки, жахливий.

"Волина" поділився своїми думками

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, що разом з іншими українськими бійцями продовжує тримати оборону в бункерах "Азовсталі", заявив, що захисники опинилися у пекельному реаліті-шоу, за яким спостерігає увесь світ. За його словами, бійці досі сподіваються на порятунок і евакуацію.

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Він каже, що таке враження, що опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де військові борються за життя, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет.

Волинський підкреслив, що такі сценарії використовують у фільмах та серіалах, але "різниця лише в тому, що це не фільм, а ми – не вигадані персонажі! Це реальне життя!".

На що я сподіваюсь? На диво!!! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться… Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час – це наші життя!

– зауважив захисник.

Він додав, що бійці залишаються вірними Україні, й доклали усіх зусиль для порятунку мирного населення. Тепер вони просять усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових.



Захисник Маріуполя "Волина" поділився своїми думками / Фото з фейсбуку Сергія Волинського

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