Він точно помре, – опозиціонер перерахував усі проблеми за здоров'ям Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко має проблеми зі здоров'ям. Йому, скоріш за все, потрібні операції.

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, здоров'я Лукашенка – спекулятивна тема. Але у нього дійсно є проблеми.

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Які проблеми зі здоров'ям має Лукашенко

Як наголосив Латушко, Лукашенко точно помре. Усі диктатори закінчують не дуже добре. У травні самопроголошений президент Білорусі підхопив вірус, який спричинив проблеми з диханням та серцем.

Утім, в Лукашенка є й інші проблеми зі здоров'ям. Йому потрібна операція.

Звісно, у нього є проблеми. Йому потрібно оперувати коліно та хребет. І тут є проблема. Якщо на хребті доведеться робити операцію, то де йому це зробити? В Білорусі спеціалістів немає. В Москву їхати страшно. А якщо після наркозу не проснеться. Або буде прикутим до ліжка,

– зауважив Латушко.

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Стан здоров'я Лукашенка: коротко

Упродовж травня білоруський диктатор Лукашенко практично не з'являвся на публіці. Але 15 травня він знову з'явився на публіці із перебинтованою рукою.

Тамтешні пропагандистські телеграм-канали повідомляли, що Лукашенко зустрівся із військовими. Він нібито працював в одному з командних пунктів військово-повітряних сил та військ ППО Білорусі.

В українській розвідці розповіли, що Лукашенко не має двійників. Причина виявилась досить несподіваною.