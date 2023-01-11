Дуже умовна свобода: як у Росії через помилування вербують в'язнів на війну

У Росії почалась нова хвиля вербування в'язнів на війну. Після фронту зекам обіцяють помилування й умовну свободу.

Таку думку 24 Каналу озвучила російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Разом з тим ПВК "Вагнера" збільшує активність у Сербії та країнах Африки, через що США занепокоєні.

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Умовна свобода для в'язнів

Романова розповіла, що таке враження ніби біля Путіна всі брешуть або не знають нічого, або бреше сам Путін. Помилування в'язням надається після указу президента, який набирає чинності після публікації. Однак він ніде не опублікований, можливо це секретний указ.

Утім і цей секретний указ має бути до когось доведений, і він перестає бути секретним. Та це не так, досі ніхто нічого не знає. Ми бачили "помилування" перших 21 в'язнів. Однак вони звільнені дуже й дуже умовно. Вони мають повернутись на фронт через 45 днів і стати на облік у пенітенціарній службі,

– зазначила російська опозиційна журналістка.

Помилування й катування

Вона продовжила, що на папірцях зеків "помилували" в період з 4 по 8 липня. А після цього Пригожин показово катував кувалдою зеків, аби ті не здавались українцям у полон, аби не тікали. Тобто, виходить, що Пригожин ставить себе вище президента й катує помилуваних ним людей.

"Хоча найманці заборонені в Росії, і досі цього ніхто не скасовував. Тоді що це було? Президент милує найманців, які заборонені в Росії? Тобто, куди не кинь усюди порушення закону і знущання з права. Тому давайте перш за все говорити про найманців", – зауважила засновниця руху "Русь сидящая".

Романова про те, як у Росії через помилування вербують в'язнів на війну: дивіться відео

Із в'язнів у дипломати

За її словами, те, що в'язні без екзаменів вступатимуть у найкращі ВНЗ Росії, зокрема, МГІМО – це піар-хід від Пригожина. Раніше Пригожин міг вербувати по 300 – 500 зеків. Однак потім був сплеск того, що на фронті вони масово здавались у полон і тікали. Потому були публічні катування, Пригожин зміг вербувати до 30 людей.

Місяць не було охочих, поки не сталась історія з університетами. Ось вам помилування, папірці, ось вони щасливі з родинами сидять. І нехай хтось убив свою бабусю, нехай задушив товариша чи вбив ще когось, вони вдома, вони молодці, Путін вручає їм нагороди,

– наголосила Романова.

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