У Молдові неможливо провести операцію "зелених чоловічків", – Жданов

У мережі з'являється інформація, що Росія хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові. Однак провести операцію "зелених чоловічків" тут неможливо.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Про план Росії щодо захоплення Молдови розповіла президентка країни Санду.

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"Зелені чоловічки" в Молдові неможливі

Жданов зазначив, що ніякої загрози Одещини з боку Молдови чи Придністров'я немає. Там неможливо провести операцію "зелених чоловічків". Якщо поглянути на глобус, то стане зрозуміло, що Молдова – це анклав між Румунією й Україною, й вона немає зовнішнього виходу.

Ми помінялись трохи територією. У них є порт на річці Дунай, а вони нам дали шматочок своєї території. Такий розмін зробили. Однак, щоб зайти в порт Дунаю, слід пройти дельту Дунаю, де проходить кордон між Україною та Румунією, тому операція "зелені чоловічки" у Придністров'ї апріорі неможлива,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що про таке Росія замислювалась на початку війни з Україною. Тоді мовилось про висадку десанту в районі Білгород-Дністровського. Там поруч є молдовське місто Паланка, де є залізниця. Мовилось про те, що за допомогою військових запасів Придністров'я Росія була здатна захопити Молдову.

Жданов про те, що в Молдові неможливо провести операцію "зелених чоловічків": дивіться відео

Перевибори, мітинги й сутички з поліцією

За словами військового експерта, Росія використає ситуацію з перевиборами уряду. Вона використає корумпованих чиновників, аби протягнути в уряд проросійську владу. Однак максимум, на яки вона здатна це мітинги й сутички з поліцією й не більше.

"Я розумію, що сил і засобів захиститись у Молдові немає. Однак, повірте, вони одразу знайдуться. Вони знайдуть внутрішні резерви. У них є такі резерви, що заспокоять Придністров'я буквально в лічені години. Ми ще й допомогти можемо, якщо Молдова до нас офіційно звернеться, щодо заспокоєння того невеликого гарнізону", – наголосив Жданов.

Як він зазначив, більшість цього гарнізону нині складають місцеві жителі з російськими паспортами й контрактами з російською армією. Однак вони не готові "разом з Путіним вирушити в рай". Тому всі розмови про розхитування ситуації в Молдові – не більше, ніж чергове ІПСО з боку Росії.

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