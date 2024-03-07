Справа не лише в Навальній: політтехнолог пояснив, чому Зеленська не була на зверненні Байдена

Джозеф Байден 7 березня виступить в Конгресі з промовою "Про стан справ у державі". Олену Зеленську запросили бути присутньої на виступі президента США, проте вона не змогла відвідати захід.

За повідомленням ЗМІ, промову Байдена мала також слухати Юлія Навальна, і саме з цим може бути пов'язана відсутність першої леді України в Конгресі. Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що причина, через яку Зеленська не буде присутня під час промови Байдена пов'язана з президентськими виборчими перегонами в США.

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Не повинні бути удвох на заході

Зараз у виборчих президентських перегонах в праймеріз перемагає Джозеф Байден – від демократів і Дональд Трамп – від республіканців.

Присутність президента, першої леді України, представників українського парламенту чи уряду у заходах за участю одного з цих кандидатів у президенти США означає демонстрацію того, що віддають перевагу Байдену чи Трампу.

Було дуже розумно, а також політично виважено з боку Олени Зеленської не їхати в США, коли починаються політичні перегони за президентство в Сполучених Штатах. Далі також важливо поводитись так, щоб не віддавати переваги комусь з кандидатів,

– пояснив політтехнолог.

Тому справа не лише в Юлії Навальній. Її можлива присутність зіграла роль у другу чергу у тому, що перша леді України не відвідає промову Байдена.

Юлія Навальна також не буде присутня під час промови президента США в Конгресі. Її прессекретар пояснила втомою причину відсутності вдови Навального.

Не уявляю, як би перша леді України і Навальна сиділи поруч під час промови. Це фактично як би Зеленський взяв участь у форумі "вільної Росії", де б "хорошіє рускіє" модулювали б як в майбутньому має виглядати Росія, коли її хтось звільнить від Путіна. Можливо, я перебільшую, але вони не повинні бути удвох на заході,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Водночас на його думку, кращим способом проявити солідарність з Україною, було б не вшанування Оленою Зеленською звернення Байдена до Конгресу, а якби Конгрес проголосував за допомогу Україні.

Що відомо про запрошення Зеленської та Навальної на промову Байдена