Захист неба й потужне озброєння: Зеленський дав пресконференцію за підсумками саміту НАТО

Володимир Зеленський 12 липня дав пресконференцію на завершення саміту НАТО у Вільнюсі. На цій зустрічі він обговорив посилення безпеки нашої держави, а також військову допомогу з боку союзників.

Зокрема, союзники домовилися про підтримку України на шляху до НАТО. Про це під час пресконференції розповів Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

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Зеленський дав пресконференцію на закінчення саміту НАТО

Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримала "об'єднання" від країн-членів Альянсу. Крім цього, вони висловили чітку позицію щодо вступу нашої країни в НАТО.

Ми отримали (у рамках саміту у Вільнюсі – 24 Канал) недвозначність того, що Україна буде в НАТО,

– сказав він.

Президент також запевнив, що він альтернативної думки на саміті не чув. Водночас він наголосив, що про конкретні терміни вступу наразі не мовиться, оскільки цьому не дозволяє безпекова ситуація пов'язана з повномасштабною фазою війни.

Зеленський дав пресконференцію у Вільнюсі: дивіться онлайн-трансляцію

Президент України також наголосив, що для нього важливими були саме "гарантії безпеки" на саміті у Вільнюсі.

Він зазначив, що найважливішим результатом зустрічі стало саме прийняття декларації "Великої сімки" щодо "гарантій безпеки для України".

"Найважливішим є те, що ми зберегли дуже один важливий момент, те, що ці гарантії діятимуть на шляху України до НАТО", – наголосив президент.

Зеленський також працює з союзниками щодо постачання військової допомоги, щоб вона не припинялася і не затримувалася. За його словами, підтримка не зменшуватиметься.

Зеленський також відповів на заяву міністра оборони Британії Воллеса про "невдячність" України щодо постачання зброї. За його словами, наша країна завжди вдячна партнерам за допомогу.

Мені здається, ми завжди були вдячні Сполученому Королівству, прем'єр-міністру та Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам треба подякувати? Хай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто,

– заявив глава держави.

Крім того, Зеленський також зазначив, що на саміті Україна з партнерами домовилися про військову допомогу. Вона є суттєвою для оборони й наступу нашої держави.

"Важливий момент захисту нашого неба і протиповітряної оборони. Зараз є невеличкі кроки вперед, вони дуже важливі. Не буду говорити щодо кількості Patriot, але це рішення прийнято. Також є домовленості щодо броньованих машин", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що хотілось би мати прорив у питанні артилерії, але наразі жодних рішень – не ухвалили. За його словами, потрібен час.

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Головне з заяв Зеленського

"Підтримка партнерів залежить від ситуації на полі бою".

"Підтримка партнерів не буде зменшуватись, такі запевнення дали партнери".

"Після перемоги, ми не очікуємо ніяких сюрпризів, нам потрібно повернути людей в Україну та покарати Росію. Перемога – це не "заморожений" конфлікт".

"Не знаю, коли Україна отримає ракети ATACMS. Мовиться про місяці".

"З боку України немає порушень у зерновій угоді. Росія буде робити все, щоб зірвати важливі гуманітарні проєкти. Росія завжди так робить після важливих для України подій".

"Ми ніколи не обміняємо територію на статус, навіть, якщо це буде "одне село й один дід".

"У нас потужна армія і коли ми будемо в НАТО, вона може гарантувати безпеку на території інших держав".

"Прем’єр-міністри Ізраїлю змінюються, результату немає. Те саме із системою "залізний купол", яку Україна просила раніше".

"Ми віримо, що для України буде дуже важливий крок на цьому саміті. Будемо готуватись до саміту НАТО у 2024 році".

"Погодження декларації G7 і її підписання – це одне й те саме".

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