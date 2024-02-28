Путіна треба зупинити зараз, – Зеленський розкрив задум російського диктатора
Володимир Зеленський заявив, що Путіна треба зупинити зараз. В протилежному випадку він буде розширювати цю агресію.
Президент України заявив, що російська війна проти України є спробою знищити не тільки українську незалежність, це спроба знищити міжнародний порядок, в якому кожна нація має право жити вільно та заслуговує на повагу. Відповідну заяву український лідер зробив 28 лютого на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою, пише 24 Канал.
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Що сказав Зеленський про війну в Україні
Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. І саме в цьому сенс його війни. Саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати цю агресію. Україна підкреслює – ми всі у Європі маємо бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя наших народів,
– заявив Зеленський.
Він додав, що наразі кожен під загрозою. Адже Росія має значні інструменти для дестабілізації ситуації у багатьох країнах: від прямої агресії до гібридних ударів через спеціальні політичні операції, щоб провокувати розколи в інших суспільствах через:
- дезінформацію,
- економічний тиск,
- поширення корупції,
- використання енергоресурсів як політичної зброї.
"Ми маємо разом позбавляти Росію можливості ламати наше життя", – підсумував Зеленський.
Президент додав, що для боротьби з Росією треба нарощувати виробництво зброї – Україна пропонує спільну роботу щодо продукції у сфері оборони. Адже Путін, бачачи дефіцити зброї в ЗСУ, більше думає, що може "дотиснути" Європу та Захід.
Володимир Зеленський додав, що Київ за результатами саміту "Україна – Південно-Східна Європа" має конкретні домовленості щодо зміцнення нашої країни та артилерії.
Що відомо про саміт "Україна – Південно-Східна Європа"
- 28 лютого в столиці Албанії стартував саміт "Україна – Південно-Східна Європа". На нього в Тирану приїхав Володимир Зеленський.
- Президент України вже зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Останній заявив, що Україна бореться не лише за власне існування, але й за європейські цінності. Албанський політик сказав, що треба зупиняти Путіна, адже перемога Росії ставить під питання існування ЄС.
- Своєю чергою Зеленський пояснив, що поразка Путіна – це наша спільна безпека. Президент додав, що Україні потрібно більше боєприпасів та закликав учасників саміту до спільної оборонної співпраці.
- Зеленський запропонував провести спільний Балканський саміт щодо оборонної індустрії в Києві, а також запросив країни на саміт миру, який відбудеться у Швейцарії. Детальніше про заяви української та албанської сторони – читайте у тексті 24 Каналу.