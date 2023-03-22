Важливий тиск на противника, – військовий експерт про візит Зеленського під Бахмут

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у робочій поїздці в Донецькій області, відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що дуже важливо підтримати бойовий дух українських військовослужбовців, і візити українського президента в гарячі точки фронту цьому сприяють.

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Слабка рефлексія Путіна

Проте, він зазначив, що такі дії Володимира Зеленського є ще й важливим тиском на противника.

Наш Президент демонструє, що він спроможний ухвалювати справжні державні рішення і може себе вести, як справжній лідер. Адже те, що Путін побував в Маріуполі, це слабка рефлексія на тлі того, як поводиться Зеленський,

– впевнений експерт.

На його думку, це укотре підійме виття на болотах. А чим більше там буде хаосу і напруженості емоцій, тим краще для нас.

"Впевнений на 100%, що в частині, яка стосується безпеки першої особи нашої держави, все виконано на найвищому рівні", – підкреслив Черник.

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Ознака справжньої державницької еліти

Він нагадав, що свого часу королі водили свої війська у бій – Генріх IV, який прийняв смерть на полі бою, чи Ричард Лев'яче серце. Свого часу королі вважались тоді справжніми правителями, коли брали участь у війнах.

У англосаксів є неписане правило, якщо той, хто має отримати корону, не побував у зоні бойових дій, він не може на неї претендувати. Королева Єлизавета II 18 місяців відпрацювала звичайним водієм-механіком і паралельно медсестрою на бельгійському фронті,

– наголосив військовий експерт.

На думку, Петра Черника, те, що лідер приїжджає підтримати своїх вояків, це є ознакою справжньої державницької еліти, і це на правду добре.

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