Важливий тиск на противника, – військовий експерт про візит Зеленського під Бахмут
Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у робочій поїздці в Донецькій області, відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.
Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що дуже важливо підтримати бойовий дух українських військовослужбовців, і візити українського президента в гарячі точки фронту цьому сприяють.
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Слабка рефлексія Путіна
Проте, він зазначив, що такі дії Володимира Зеленського є ще й важливим тиском на противника.
Наш Президент демонструє, що він спроможний ухвалювати справжні державні рішення і може себе вести, як справжній лідер. Адже те, що Путін побував в Маріуполі, це слабка рефлексія на тлі того, як поводиться Зеленський,
– впевнений експерт.
На його думку, це укотре підійме виття на болотах. А чим більше там буде хаосу і напруженості емоцій, тим краще для нас.
"Впевнений на 100%, що в частині, яка стосується безпеки першої особи нашої держави, все виконано на найвищому рівні", – підкреслив Черник.
Володимир Зеленський в Бахмут: дивіться відео
Ознака справжньої державницької еліти
Він нагадав, що свого часу королі водили свої війська у бій – Генріх IV, який прийняв смерть на полі бою, чи Ричард Лев'яче серце. Свого часу королі вважались тоді справжніми правителями, коли брали участь у війнах.
У англосаксів є неписане правило, якщо той, хто має отримати корону, не побував у зоні бойових дій, він не може на неї претендувати. Королева Єлизавета II 18 місяців відпрацювала звичайним водієм-механіком і паралельно медсестрою на бельгійському фронті,
– наголосив військовий експерт.
На думку, Петра Черника, те, що лідер приїжджає підтримати своїх вояків, це є ознакою справжньої державницької еліти, і це на правду добре.
Володимир Зеленський приїхав у Бахмут: що відомо
- Володимир Зеленський 22 березня знову приїхав до військових, які перебувають на Бахмутському напрямку.
- Президент поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.
- Військові розповіли Зеленському про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту, й вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.
- Глава держави також відвідав госпіталь, у якому проходять лікування поранені українські військовослужбовці, зокрема захисники Бахмута.
- Президент вручив військовослужбовцям, які перебувають на фронті та госпіталі, державні нагороди. Зокрема, орден "Золота Зірка" від Глави держави отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України.