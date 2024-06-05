Білий дім анонсував дві зустрічі Зеленського й Байдена: де і коли зустрінуться лідери

Президенти Володимир Зеленський і Джо Байден невдовзі проведуть двосторонню зустріч у французькій Нормандії та зустрінуться під час саміту G7 в Італії.

Видання посилається на радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

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Зустрічі відбудуться у Франції й Італії

Під час заходів у Франції Байден проведе зустріч із Зеленським, щоб "обговорити стан справ в Україні, а також те, як США може продовжувати й поглиблювати американську підтримку України".

При цьому, Салліван повідомив, що Байден знову проведе двосторонню зустріч із Зеленським на саміті "Групи семи" в Італії, який пройде з 13 по 15 червня. На цій зустрічі увагу зосередять на заморожених активах Росії та їх застосування для підтримки України.

Упродовж трохи більше ніж тижня президент (Джо Байден) матиме дві суттєві зустрічі з президентом Зеленським,

– сказав представник Білого дому.

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