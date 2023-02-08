Приїзд Зеленського до Британії: як відреагувала опозиція та королівська родина

Президент України Володимир Зеленський здійснив другий закордонний візит після повномасштабного вторгнення. Цього разу він поїхав до Великої Британії, де його дуже тепло зустріли.

Про це 24 Каналу розповів європейський кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин. За його словами, фактично усе британське суспільство підтримує допомогу для України.

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Цікава деталь з парламенту Британії

Цюпин зауважив цікаву деталь, яка сьогодні сталася у парламенті Британії. У відповідь на заяву лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра країни Ріші Сунака про візит Володимира Зеленського слово взяв лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер.

Він сказав від імені партії і, очевидно, від імені виборців, що вимагає від британського уряду подальшої допомоги для України. Щоб Україна відстояла незалежність та перемогла загарбників,

– зауважив Цюпин.

Дуже показово, що не лише представники уряду, але й опозиційні політики чітко переконані, що потрібно і надалі допомагати Україні. На думку Цюпина, практично все британське суспільство підтримує політику уряду щодо підтримки України.

Зрозуміло, що, як і в кожній демократичній країні, є люди, які казатимуть протилежне або сперечатимуться через нюанси. Але в суперечках народжується політика та важливі рішення.

Як король Чарльз поставився до візиту Зеленського

Цюпин нагадав, що представники британської монархії не мають урядових повноважень та не висловлюють свої політичні погляди.

Однак вчинки короля Чарльза чітко свідчать, що він та інші представники монархії повністю підтримують Україну. До прикладу, нещодавно Чарльз відвідував українську церкву у Лондоні та спілкувався з біженцями.

Можемо з абсолютною впевненістю говорити… Попри те, що король не має права висловлювати політичні погляди та думки. Але, коли йдеться про Україну, то його позиція однозначно на боці України. На боці підтримки українців,

– зауважив Цюпин.

Зеленський відвідав Велику Британію