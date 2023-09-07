Зеленський разом з Будановим показали трофейний гелікоптер Мі-8: красномовні фото
Джерело:Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський і керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов показали російський вертоліт Мі-8, який вдалось доставити в Україну під час операції "Синиця".
Відповідні фото президента та керівника ГУР на фоні трофейної “пташки” опублікували в Офіс президента України.
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Зазначають, що Зеленський вручив розвідникам відзнаку президента України "Хрест бойових заслуг", ордени, медалі та погони найвищих військових звань. Зокрема, Зеленський надав звання генерал-лейтенанта начальнику ГУР Кирилові Буданову і вручив йому відповідні погони.
Зеленський та Буданов сфотографувались на фоні Мі-8
На опублікованих фото Зеленський разом із Будановим стоїть на тлі вертольота з характерним для військової техніки окупантів написом V.
Президент та очільник розвідки зробили спільне фото з трофейною технікою / Фото Офісу Президента
Борт перегнали в Україну під час знаменитої операції "Синиця" / Фото Офісу Президента
Доставив в Україну вертоліт російський пілот Максим Кузьмінов / Фото Офісу Президента
Ціна такої "пташки" стартує від 8 мільйонів доларів / Фото Офісу Президента
Зеленський подякував розвідникам
"Завдяки вам ми знаємо, що планує ворог. Ми знаємо його настрої, його слабкі місця. Завдяки вам і всім нашим силам оборони і безпеки українці відчувають, що ми можемо здолати Росію у війні і що це буде історичним досягненням сучасних поколінь українців", – заявив президент у День військової розвідки України.
Головне про спецоперацію "Синиця"
- Під час операції української розвідки "Синиця" російський пілот Максим Кузьмінов добровільно пригнав вертоліт Мі-8 у Харківську область.
- ГУР МО опублікувало документальний фільм "Збиті льотчики Росії", у якому йдеться, що Кузьмінов на момент проведення операції "Синиця" був у званні капітана, його посада – командир вертольота Мі-8.
- Кузьмінов "допомагатиме" Україні захищати свою незалежність. Як зазначили в ГУР, росіянин також висловив намір прийняти українське громадянство.