Зеленський був роздратований через слова Залужного про глухий кут на війні, — Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Журналісти Bloomberg у великому матеріалі аналізують стосунки між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним. Про імовірну відставку Залужного писали телеграм-канали, втім, цього не сталося.
Дехто вважає, що Зеленський просто відклав відставку головкома. У ЗМІ з'являються версії про те, яку ж посаду запропонують Залужному натомість.
Дивіться також Україна повідомила Білому дому, що Зеленський вирішив звільнити Залужного, – WP
Чому стаття Залужного в The Economist роздратувала Зеленського
Це, безумовно, роздратувало Зеленського, який є дуже чутливим, коли йдеться про критику перебігу війни, і може навіть вбачати в ній загрозу своєму лідерству, кажуть європейські дипломати, які говорили на умовах анонімності,
– йдеться в матеріалі.
Журналісти вбачають проблему в тому, що Залужний заявив, що бойові дії зайшли в глухий кут. Натомість Зеленський наполягав на тому, що Україна все ще може досягти прориву.
Власне, повільне просування на фронті "створило напруженість у відносинах між двома українськими лідерами, яка оприявнилася в листопаді".
Є й інша причина – Залужний закликає до мобілізації, зокрема говорив про це на своїй першій і поки що єдиній пресконференції. А 1 лютого опублікував статтю, "в якій розкритикував уряд за те, що він стримує оборонну промисловість бюрократією і затримками з набором нових солдатів".
Це лише загострює дилему для Зеленського, коли він обмірковує свій наступний крок. І додає тривоги мільйонам українців, які очікують, як буде вирішена ця суперечка,
– підсумовують медійники.
Про яку критику уряду з боку Залужного йдеться
- Мова про нову статтю Головнокомандувача ЗСУ. Коротко її було опубліковано 1 лютого на CNN, повний текст українською з'явився на сайті Збройних сил під назвою "Щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні: в боротьбі за ініціативу".
- У CNN зазначили, що текст з'явився ще до нових чуток про відставку Залужного, які почали циркулювати днями. В матеріалі головком сам же і відповів на питання про те, як вийти з глухого кута. У цьому Україні допоможуть безпілотники і загалом добре технічне оснащення. Також Залужний перерахував, які проблеми бачить на фронті, і зауважив, що слід підходити до операцій нешаблонно.
- Востаннє Зеленський згадував про Залужного під час звернення 2 січня – головком доповідав на Ставці про перебіг війни. Про жодні звільнення чи взагалі кадрові рішення не йшлося.
- Олексій Данілов сказав, що документу про звільнення Залужного немає. І прокоментував його думки про технічне озброєння – мовляв, розробники працюють, їхні рішення вражають.