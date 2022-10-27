"Ви платите за свою свободу": соцмережі захопила палка відповідь Зеленського італійському ЗМІ

Володимир Зеленський дав інтерв’ю одному з найпопулярніших італійських видань – Corriere della Sera. Президент розказав про відносини України й Італії та ситуацію на фронті.

Питання італійського журналіста стосувалось економічної кризи. Адже зараз Європа потерпає від нестачі газу, що зумовлює підвищення цін на нього.

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Про що йдеться

Співрозмовник Зеленського запитав, чому італійські підприємці повинні відмовитись від російського газу і платити в рази більше. У відповідь Зеленський нагадав, що Росія створила дефіцит енергоносіїв ще рік тому. Вона хоче, аби Європа була залежною від російського газу.

Ви платите за свою свободу. Якщо ви не зробите це зараз, то ви і ваші діти робитимуть це потім. І вже тоді Росія політично вирішуватиме, що робити Італії,

– сказав глава держави.

Зеленський також запевнив, що європейці згодом знайдуть альтернативу російському газу і тоді ціни на енергоносії в Європі значно знизяться.

Про життя в Росії

Президент роз'яснив італійцю, як влаштоване життя російських корупціонерів. Для них дуже зручно їсти італійську їжу і водночас заявляти, що вони ненавидять Європу.

За словами Зеленського, російський електорат завжди вибиратиме Путіна. Оскільки в Росії процвітає корупція, росіяни можуть безкарно красти державні гроші, платити за війну в Україні і спокійно відпочивати в Європі.

Якщо ви не любите цю цивілізацію, то відпочивайте вдома. Купуйте російські машини. Найкращі машини у світі,

– відповів президент.

Яку політику впроваджує Італія щодо України

Нова прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що буде підтримувати Україну. За її словами, вона не зважатиме на будь-який газовий шантаж російського диктатора Владіміра Путіна. Таким чином, прем'єрка Італії виступає проти агресії Росії.

Станом на жовтень лише дві італійські компанії покинули ринок агресорки. Більшість продовжує працювати, зокрема, компанії з банківської сфери. На постійній основі в Росії функціонують сім найбільших італійських банків.

Політолог Микола Давидюк розповів, чому і як змінюється політика Італії щодо України. З приходом до влади в Італії прем'єрки Джорджії Мелоні Рим повертається на перші ролі загальноєвропейської політики.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні озвучила єдиний шлях до миру між Україною і Росією. Таким способом вона вважає допомогу українській стороні військовими засобами.

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