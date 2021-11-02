Зеленський з Блінкеном у Глазго обговорили загострення ситуації на Донбасі
Джерело:Володимир Зеленський у твітері
Володимир Зеленський 2 листопада провів перемовини з Ентоні Блінкеном. Вони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, а також порушили питання військово-оборонної співпраці.
Президент України та державний секретар США зустрілися на кліматичному саміті у Глазго. Про це глава нашої країни повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.
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На зустрічі з Ентоні Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України та Сполучених Штатів, викликів в енергетиці,
– написав Володимир Зеленський.
Він також наголосив, що США непохитно підтримують територіальну цілісність України, вітають прогрес у реформах, а також рішучу налаштованість на їхнє втілення.
Президент зустрівся з Блінкеном / Фото з твітера Володимира Зеленського
Зустрічі Зеленського у Глазго:
- Володимир Зеленський обговорив з Джастіном Трюдо спрощення поїздок до Канади для громадян України
- Президент поспілкувався з Ангелою Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі та політичну кризу в Європі.
- З Борисом Джонсоном торкнулися питань двосторонньої взаємодії та військово-оборонного співробітництва.
Текст публікації Володимира Зеленського:
На зустрічі з Ентоні Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України та США, викликів в енергетиці.США непохитно підтримують територіальну цілісність України, вітають прогрес у реформах, рішучу налаштованість на їхнє втілення.