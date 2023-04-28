Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів із тилу на фронт, – Резніков

Голова Міноборони Олексій Резніков розповів про нову рекомендацію Валерію Залужному від президента України. Вона стосується воєнкомів із центру комплектації.

За словами міністра, Заленський закликав Залужного відправляти воєнкомів, які давно сидять у тилу, виконувати бойові завдання на лінію фронту. Мовляв, таке рішення дозволить легше проводити ротацію солдатів, що отримали поранення на фронті. Поранені бранці натомість працюватимуть у центрах комплектації.