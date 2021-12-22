Зеленський дозволив офіційно висловлюватись про зовнішню політику лише собі, Шмигалю та Кулебі
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський заявив, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики можуть виступати тільки декілька людей. Це зроблено з метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави.
Відповідний указ президент підписав 22 грудня. Він координує зовнішньополітичну діяльність держави
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Зеленський постановив робити офіційні заяви про зовнішню політику кільком людям
Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України,
– мовиться в указі.
Документ також пояснює, що саме МЗС:
- надає офіційні роз'яснення про зовнішньополітичний курс України;
- забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин;
- здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України;
- надає методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органами з відповідних питань;
- вносить у встановленому порядку на розгляд президента України, Кабміну пропозиції щодо вдосконалення діяльності держорганів у зазначеній сфері.
Також в указі прописано, що державні органи мають надсилати Міністерству закордонних справ письмові запити про підготовку закордонних візитів своїх керівників, а також візитів іноземних офіційних делегацій в Україну.
Натомість чиновники можуть виступати з заявами про реалізацію державної політики чи міжнародних ініціатив тільки після доручень президента, прем'єра чи глави МЗС.