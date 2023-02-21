Скільки українців готові переобрати президента Зеленського на другий термін

Володимир Зеленський став президентом України у 2019 році. Більшість українців готові проголосувати за нього й під час наступних президентських виборів.

Дослідження соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що українці позитивно ставляться до чинного українського лідера. Зеленському довіряє 91% опитуваних.

Зверніть увагу 24 лютого Зеленський сказав, що не знає, чи говоритиме зі мною ще раз, – Байден

Окрім того, 65% опитуваних вважають, що Зеленського варто переобрати на другий термін. Люди готові голосувати за чинного президента.

У 2019 році Зеленський здобув голоси понад 70% виборців. Його підтримали понад 13 мільйонів людей.

Українці зізнаються, що почали більше довіряти Зеленському після 24 лютого. Повагу людей викликає те, що український лідер залишився у Києві й почав мобілізувати весь цивілізований світ на підтримку України.

Що в ОП кажуть про другий термін Зеленського

Участь в опитуванні взяли українці віком від 18 років. Свою думку висловили жителі усіх областей України, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Наступні президентські вибори в Україні мають відбутися у 2024 році. Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – заявив, що наразі немає жодних розмов про це. Пріоритет – перемога.

Водночас Єрмак сподівається, що вибори у 2024 році вдасться провести. Голова ОП переконаний, що Зеленський має піти на другий термін.

Про що Зеленський мріє після перемоги

Український лідер у розмові з журналістами зізнався, що зробить після перемоги України у війні.

Дуже хочеться просто на море, скажу вам відверто. Я просто хочу на море, коли ми вже перемогли. І випити пива дуже хочу,

– сказав президент.

Також нещодавно своєю мрією поділилася перша леді Олена Зеленська. Вона розповіла, що спершу вимкнула б телефон.

"Я б сіла в машину одна, без охоронців, без усіх людей, які мене постійно супроводжують. Я б просто поїхала за місто. І дуже голосно увімкнула б музику", – розповіла Зеленська.

Перша леді додала, що зупинилася б десь у гарному місці й просто дивилася на краєвид.