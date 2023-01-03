Ердоган збирається провести переговори із Зеленським і Путіним

Турецький лідер Реджеп Ердоган, який намагається бути посередником між Україною і Росією, планує окремі розмови з Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним. Президент Туреччини планує переговори із Зеленським і Путіним в один день.

Про це заявив речник турецького президента Ібрагім Калин. За його словами, переговори відбудуться вже у середу, 4 січня.

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Переговори Зеленського та Ердогана мають відбутися 4 січня

Більш детальних подробиць про те, що саме планується обговорити під час перемовин, Калин не розкрив. Зазначимо, що в Кремлі вже підтвердили, що Путін проведе розмову з Ердоганом.

Турецькі медіа нагадують, що Ердоган неодноразово заявляв, що продовжить переговори із Зеленським і Путіним, особливо щодо досягнення рішення щодо війни між двома країнами.

Попередні переговори Зеленського й Ердогана відбулися у грудні

Володимир Зеленський 11 грудня провів телефонну розмову з президентом Туреччини. Лідери обговорили можливе розширення зернового коридору.

Ердоган перед розмовою із Зеленським провів переговори з Путіним. Сторони обговорили експорт через "зерновий коридор" додаткових видів продукції, крім вже погоджених.

Крім цього, Ердоган висловив Путіну побажання, щоби війна між Росією й Україною "закінчилася якнайшвидше".

Ердоган намагається бути посередником між Києвом і Москвою