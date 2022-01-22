Зеленський готовий до прямого діалогу з Путіним, – посол

Володимир Зеленський готовий обговорити російську агресію безпосередньо з Володимиром Путіним. Однак Кремль постійно відкидає цю пропозицію.

Мельник просить Шольца агітувати за зустріч нормандської четвірки

До переговорів з Путіним Зеленський готовий у будь-який момент. Про це виданню заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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На жаль, Москва неодноразово і різко відкидала цей діалог і його (Зеленського – 24 канал) витягнуту руку,

– сказав Мельник.

Він попросив канцлера Німеччини Олафа Шольца допомогти у відновленні переговорів у норманському форматі на рівні президентів. Посол закликав політика "особисто агітувати за це".

Мельник також наголосив на важливості постачання зброї Україні з Німеччини: "Серйозність ситуації вимагає від уряду світлофора негайного переосмислення та зміни курс з питання постачання зброї в Україну". Він попросив надати принаймні шоломи та захисні жилети для волонтерів, адже інші країни вже зголосилися виділити Збройним силам України зброю.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін не постачатиме зброю Києву. Мовляв, це "не буде корисно". Водночас вона наголосила, що Німеччина підтримує Україну й закликає Росію до деескалації.

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