Зеленський готовий говорити з Путіним, але дії Росії в Україні щодня ускладнюють переговори

Щодня українські військові деокуповують частинки території нашої держави. Влада бачить сліди вбивств, катувань, розстрілів і руйнувань, які залишили після себе ворожі військові. І саме це стає перешкодою на шляху до мирних перемовин з російською стороною.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю італійському каналу Rai 1, повідомляє 24 канал. Він уточнив, що як президент готовий до переговорів з Володимиром Путіним, але виключно з ним, а не з його посередниками чи представниками. Також Зеленський уточнив, що ці перемовини мають відбуватись на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів.

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Президент розповів італійським журналістам, що українське суспільство всі 8 років хотіло завершити війну з Росією на Донбасі мирним діалогом. Проте зараз наш народ налаштований геть не позитивно до такого способу розв'язання проблеми. Після пережитих та побачених звірств росіян на території України важко уявити дипломатичний шлях домовленостей.

– Якого миру хоче Україна?

– Такого миру, як будь-яка держава. Поваги до суверенітету, до територіальної цілісності, до традицій, народу, мови, просто поваги до людей, суспільства і найголовніше – до незалежності нашої держави. Я зараз назвав дуже банальні речі, але саме їх зараз порушила Росія. Україна має зараз це відновити, а для цього потрібно, щоб Росія вивела з наших міст свої війська. Нехай все награбоване забирають, але залишать живими наших людей. Все одно ми покараємо їх за всі скоєнні злочини на наших територіях. І кожен буде притягнутий до відповідальності перед судом.

– Перший крок Росії до перемовин з Україною

– Першим кроком до перемовин буде повернення всіх територій України, які росіяни окупували з 24 лютого. Звичайно, ми розуміємо, що вони залишаться на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму. Але це стане першим зрозумілим кроком, щоб про щось домовлятись та про щось говорити.

– Як можна вирішити конфлікт?

– Це як у сусідів – це така сама ситуація тільки на глобальнішому рівні, кривавіша і безповоротна. Коли ми не дружимо зі сусідом, не говоримо, тоді ми встаємо, йдемо до сусіда, сідаємо за стіл, беремо келих з чимось і починаємо говорити. На сьогодні шлях, коли ми будемо за столом з Росією з келихом – пройдений. Це неможливо. В цьому келиху немає вина, там лише кров наших людей. Ось що відбувається. Тому сьогодні вже повинен бути прагматичний діалог.

– Що для цього потрібно?

– Для цього потрібне бажання Росії до перемовин, поки ще не пізно. Якщо буде ще один такий кривавий випадок, як це було в Бучі, Бородянці чи в Маріуполі, то у людей лусне терпіння. Люди не хочуть нічого пробачати. Але ми розуміємо, що після війни настає мир. І коли є бодай 1 відсоток можливості на мирні перемовини – треба за нього чіплятися.

Заяви Зеленського про перемовини з Росією:

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