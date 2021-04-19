Війна не потрібна нікому, Зеленський готовий зробити все, щоб її закінчити, – Мендель

Українська влада налаштована докласти максимум зусиль, щоб врегулювати війну на Донбасі дипломатичним шляхом. Зокрема, Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб її закінчити.

Прессекретарка президента України Юлія Мендель розповіла, що під час розмови Зеленського з Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель важливим питанням було обговорення кластерів. Цей документ передбачає покрокове виконання домовленостей про досягнення миру на Сході України.

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Європа хоче закінчення війни

За словами Мендель, лідери Франції та Німеччини підтримують прагнення України врегулювати загострення на Донбасі. Як вона зазначила, Європа хоче закінчення війни.

Війна нікому не потрібна – ні Україні, ні Європі, ні світу. Згадаймо те, що це єдина війна, яка нині триває в Європі. Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб її закінчити,

– наголосила Мендель.

Джерело: https://censor.net/ua/n3260488Прессекретарка президента також додала, що українська влада має чітке бачення того, як рухатися далі.

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