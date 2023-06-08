"Поки він у Херсоні": Скабєєва цинічно заговорила про ліквідацію Зеленського

Російські терористи 6 червня підірвали дамбу на Каховській ГЕС, вода затопила південні частини України. До Херсонщини прибув Президент України Володимир Зеленський і провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву.

Російську пропаганду "розірвало" від чергового потужного кроку українського президента і реальних відео, які почали з'являтися із Зеленським з багатостраждального Півдня, пише 24 Канал. Кремлівських посіпак, певно, здивувало, що вони зняті не із "зеленки" в студії чи з бункера за давньою російською традицією.

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В ефірі своєї програми пропагандистка Ольга Скабєєва не вигадала нічого кращого, як роздатися закликами ліквідувати Володимира Зеленського, поки він перебуває на Херсонщині.

Їй знову привиділася "російська доброта" і "удари з боку України по мирному населенню Росії", тож вона почала кричати, що Президент України, який постійно їздить на гарячі відрізки фронту, виявляється, "втратив страх".

Зрозуміло, що російська пропаганда, уже понад рік живе в страху щоденно, і недарма. Жахлива війна, яку країна-терористка розв'язала проти України, поступово починає переходити на територію Росії і становить реальну загрозу режиму Путіна. Натомість українські оборонці на чолі з Верховним Головнокомандувачем Володимиром Зеленським справді не мають страху, адже його ніколи і не було. Вони кожного дня стоять за свою територію, віддано, мужньо і до кінця.

Ведуча 24 Каналу закликали світову спільноту фіксувати подібні заяви щодо ліквідації президента суверенної держави.

Російські військові злочинці та терористи обов'язково понесуть покарання за всі вчинені злочини, за кожне відібране життя, за кожну зруйновану оселю. Їхній страх, про який вони так часто говорить, лише наростатиме аж до самого засідання в Гаазі.

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