Зеленський хоче, аби обмеження для олігархів з України діяли й за кордоном

Влада хоче, аби статус олігарха та запроваджені з огляду на нього обмеження поширювалися й за кордоном. РНБО працюватиме над механізмом необхідної взаємодії з іноземними партнерами.

Таке завдання Рада нацбезпеки та оборони отримала від президента Зеленського на засіданні наприкінці грудня. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Читайте також Це не "проти" когось, це "за" нові правила, – Єрмак про антиолігархічний закон

Подробиці від очільника Мін'юсту

Як пояснив урядовець, глава держави хоче, аби обмеження, запровадженні проти українських олігархів, діяли не лише у межах нашої держави. Мовляв, повинна бути й реакція від міжнародних партнерів.

Щоб також встановлювали додаткові контролі щодо активів та діяльності таких осіб за кордоном. Будемо працювати над цим,

– наголосив Малюська.

Міністр також припустив, що статус олігарха передбачатиме певні перешкоди ведення бізнесу за кордоном. Втім, влада хоче, аби це питання було правильно юридично врегульованим.

Коротко про "антиолігархічний" закон

Закон про олігархів є ініціативою президента Зеленського, він оголосив про це навесні 2021 року.

Після того, як нардепи усунули суперечності у документі, глава держави поставив під ним свій підпис.

Закон передбачає створення правових рамок, аби відокремити великий бізнес від політичної боротьби.

У ньому вказані чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості їхніх контактів з чиновниками.

Скільки українських олігархів нарахували у РНБО: дивіться відео