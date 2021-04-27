Зеленський хоче прискорити мир на Донбасі, пропонуючи Путіну переговори, – радник глави ОП

Володимир Зеленський прагне прискорити припинення війни на Донбасі. Тому президент України й запропонував Володимиру Путіну провести переговори.

Зеленський вважає, що прямий міжпрезидентський діалог – це важлива та обов'язкова можливість прискорити час, необхідний на рішення. Про це виданню розповів радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Зустріч заради швидшого припинення війни

Тому що війна – це війна. Це трагедії конкретних людей. Зважаючи на це, президент України запропонував президенту Росії зустріч. Фактично, пропозиція була прийнята. А те, як зараз подають цей факт, є технічною стороною,

– зазначив Подоляк.

За його словами, "реальні теми переговорів, напевно, будуть безпосередньо узгоджені під час консультацій між Офісом Президента та адміністрацією президента Росії". Однак питання припинення конфлікту на Донбасі також активно обговорюють у межах нормандського формату і Тристоронньої контактної групи.

"Тому що потрібно завжди орієнтуватися тільки на підсумкову суть процесів. Чи можна зупинити війну без переговорів? Безумовно, не можна", – додав радник глави ОП.

Подоляк наголосив, що також неможливо вирішити конфлікт шляхом агресивної пропаганди. Крім того, перемовини щодо припинення війни без Росії як безпосереднього її учасника також неможливі.

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