У Китаї відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Цзіньпіном

Нещодавно президент України заявив, що хоче зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. У Пекіні вже відреагували на таку пропозицію.

Так, речниця МЗС Мао Нін заявила, що Китай завжди підтримував зв'язок з усіма сторонами російсько-українського "конфлікту".

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Позиція Китаю щодо зустрічі Зеленського та Цзіньпіна

Відповідаючи на запитання щодо заяви Володимира Зеленського та можливості зустрічі з Сі Цзіньпіном речниця МЗС зазначила, що позиція Китаю щодо "кризи" в Україні "послідовна і дуже чітка".

Суть полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти діалогу та сприяти політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримували зв'язок із залученими сторонами, включаючи Україну,

– сказала Мао Нін.

Зауважимо, що Китай, як і раніше, продовжує називати повномасштабну війну Росії проти України "кризою" та "конфліктом".

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Що цьому передувало

24 лютого на пресконференції "Лютий. Рік незламності" президент Володимир Зеленський наголосив, що прагне зустрітися особисто з Сі Цзіньпіном. Також зауважив, що Україна та Китай зацікавлені у збереженні відносин.

Глава нашої держави переконаний, що це принесе користь як Україні, так і Китаю. Ба більше, позитивно вплине на безпеку по всьому світу.