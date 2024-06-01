Зеленський заявив, що розуміє чоловіків, які не хочуть і бояться воювати

Говорячи про мобілізацію, Володимир Зеленський наголосив, що розуміє чоловіків, які не хочуть воювати. Втім, мобілізація необхідна, адже ворог не відмовився від планів окупувати українські території.

Про це президент України заявив в інтерв'ю журналістам The Guardian. Він додав, що через майже 2,5 роки "дещо інша енергія".

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Зеленський про необхідність мобілізації

Відповідаючи на питання щодо мобілізаційних заходів, Володимир Зеленський пригадав, як під час візиту до Португалії зустрів українку, чоловік якої загинув на війні. Вона поцікавилася у президента України, що буде тепер, коли добровольців і охочих брати до рук зброю стало менше.

"Я їй відверто сказав: "Ми повинні зробити все, щоб якомога швидше закінчилася війна. І мені дуже шкода, що ви втратили чоловіка. Він герой, і він точно герой не лише для вас, але й для всіх нас. Але ми не можемо сказати, що лише спочатку були патріоти. Бо якщо патріотів на передовій більше немає, то чому Путін нас досі не окупував і не зрівняв нас остаточно?" – поділився Зеленський.

Водночас він додав, що розуміє чоловіків, які не хочуть воювати через свій страх. Втім, мобілізація необхідна, адже повномасштабна війна триває.

Хтось не хоче. Хтось боїться. Ми всі люди. Але не можна казати, що зараз усі тікають, а раніше не тікали. Ні, це не так. Авжеж, коли все було окуповано, всі вийшли на вулицю, всі це робили, і я думаю, що це об'єднання дало нам таку силу. Авжеж, через два з половиною роки війни – це дещо інша енергія, але повірне – вона однаково є,

– заявив президент.

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