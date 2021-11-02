Зеленський із Байденом у Глазго обговорили ситуацію на Донбасі
Джерело:Твітер Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом у Глазго, де відбувається саміт ООН з питань клімату. Лідери країни зачепили тему Донбасу.
Як повідомив Володимир Зеленський у соцмережах, він обговорив з Байденом безпекову ситуацію на Донбасі.
До теми Економічна та військова співпраця: Зеленський у Глазго поспілкувався зі світовими лідерами
США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні,
– зауважив Зеленський.
Раніше Зеленський зустрівся з Меркель та Трюдо
У межах Конференції ООН з питань зміни клімату Зеленський поспілкувався з президентами й прем'єр-міністрами й інших країн. Головними темами перемовин були економічна співпраця, військова допомога та глобальні й регіональні виклики.
Зокрема, з Ангелою Меркель президент України обговорив теж ситуацію на Донбасі, а також політичну кризу у Європі. З канадським прем'єром Джастіном Трюдо підняли питання спрощення умов поїздок українців до Канади.
Більше тут Зеленський обговорив з Трюдо спрощення поїздок до Канади для українців
З главою уряду Великої Британії Борисом Джонсоном Зеленський торкнувся питань двосторонньої взаємодії та військово-оборонного співробітництва.
З якими ще лідерами країн зустрівся у Глазго президент України:
- прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом,
- главою уряду Швеції Стефаном Льовеном,
- прем'єром Грузії Іраклі Гарібашвілі,
- очільником уряду Люксембургу Ксав'є Бетелем,
- канцлером Австрії Александром Шалленбергом,
- президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.
Зеленський виступив на саміті ООН щодо клімату і згадав про Донбас
Під час свого виступу на конференції президент України згадав і питання Донбасу. Він наголосив, що "аби долати глобальне потепління, необхідне "глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра".
Глава держави зазначив, що світ отримав дві екологічні бомби у центрі Європи – окупований Крим й частину Донбасу.
Текст публікації президента Зеленського:
Під час бесіди з президентом США у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність та реформи в Україні