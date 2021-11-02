Зеленський із Байденом у Глазго обговорили ситуацію на Донбасі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом у Глазго, де відбувається саміт ООН з питань клімату. Лідери країни зачепили тему Донбасу.

Як повідомив Володимир Зеленський у соцмережах, він обговорив з Байденом безпекову ситуацію на Донбасі.

До теми Економічна та військова співпраця: Зеленський у Глазго поспілкувався зі світовими лідерами

США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні,

– зауважив Зеленський.

Раніше Зеленський зустрівся з Меркель та Трюдо

У межах Конференції ООН з питань зміни клімату Зеленський поспілкувався з президентами й прем'єр-міністрами й інших країн. Головними темами перемовин були економічна співпраця, військова допомога та глобальні й регіональні виклики.

Зокрема, з Ангелою Меркель президент України обговорив теж ситуацію на Донбасі, а також політичну кризу у Європі. З канадським прем'єром Джастіном Трюдо підняли питання спрощення умов поїздок українців до Канади.

Більше тут Зеленський обговорив з Трюдо спрощення поїздок до Канади для українців

З главою уряду Великої Британії Борисом Джонсоном Зеленський торкнувся питань двосторонньої взаємодії та військово-оборонного співробітництва.

З якими ще лідерами країн зустрівся у Глазго президент України:

прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом,

главою уряду Швеції Стефаном Льовеном,

прем'єром Грузії Іраклі Гарібашвілі,

очільником уряду Люксембургу Ксав'є Бетелем,

канцлером Австрії Александром Шалленбергом,

президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.

Зеленський виступив на саміті ООН щодо клімату і згадав про Донбас

Під час свого виступу на конференції президент України згадав і питання Донбасу. Він наголосив, що "аби долати глобальне потепління, необхідне "глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра".

Глава держави зазначив, що світ отримав дві екологічні бомби у центрі Європи – окупований Крим й частину Донбасу.

Текст публікації президента Зеленського:

Під час бесіди з президентом США у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність та реформи в Україні