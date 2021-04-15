В Офісі Президента підтвердили візит Зеленського до Франції

Володимир Зеленський полетить із робочим візитом до Франції. Він відвідає Париж 16 квітня разом із дружиною.

В Офісі Президента зазначили: на цей візит заплановані переговори Зеленського із президентом Франції Еммануелем Макроном. Інших деталей там наразі не повідомили.

Як це буде Пройде у форматі обіду: нові деталі зустрічі Зеленського і Макрона

Як пройде зустріч і про що говоритимуть президенти

Інформація про візит Зеленського у Францію з'явилася у закордонних ЗМІ ще 13 квітня. До того ж про майбутню зустріч Макрона і Зеленського заговорив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Офіційне підтвердження зустрічі на сайті Єлисейського палацу з'явилося 14 квітня.

В анонсі від Парижу уточнюється, що зустріч пройде у форматі обіду. Його проведення заплановане на 13:15 за паризьким часом (14:15 – за київським).

Перемовини між очільниками країн зумовлені напруженою ситуацією біля кордонів України. Мовиться про ймовірний наступ Росії, яка стягує свої війська. Також очільники обох країн можуть обговорити статус деяких реформ в Україні.

Нещодавні зустрічі Зеленського

Нещодавно – 10 квітня – Президент України Володимир Зеленський їздив до Туреччини, де зустрівся з лідером країни Реджепом Ердоганом.

5 квітня Зеленський відвідав Катар, де підписав низку економічних угод про співпрацю.