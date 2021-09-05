Зеленський може виставити Путіна скаженим диктатором, тому зустрічі не буде, – Фейгін
Джерело:24 канал
Володимиру Путіну потрібна лише капітуляція президента України. Володимир Зеленський на таке не погодиться, тому особистої зустрічі між главами держав не відбудеться.
Адже такі перемовини матимуть лише негативні наслідки для Кремля. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів російський правозахисник Марк Фейгін.
Зверніть увагу Ніхто цього не заперечує, – речник Путіна прокоментував можливість зустрічі зі Зеленським
За його словами, Росії весь час потрібно якесь приниження Зеленського. Тому його й називають "слабаком", "актором". Втім очільник України за цими правилами не грає давно – з 2019 року. Відтак зустріч обох президентів для Путіна буде в мінус.
Зеленський зуміє на такій зустрічі виставити Путіна скаженим диктатором. Цього вони теж не хочуть. Тому я думаю, що зустрічі ніякої не буде,
– відзначив адвокат.
І додав, Путіну потрібна лише капітуляція Зеленського. І йому немає різниці, де саме це відбудеться – в Москві, Криму чи на Донбасі.
Справа не в місці проведення зустрічі, – Фейгін
Фейгін вважає, що справа не лише в місці проведення перемовин. Можна було в Мінську теоретично зустрічатися. Але без здачі Зеленського Путіну нецікаво з ним зустрічатися.
Він пригадав, 9 грудня 2019 року на саміті "нормандської четвірки" Москва розраховувала, що Зеленський погодиться на план, який йому був запропонований. Тоді цим займався помічник Путіна Сурков, а президент України просто це відкинув.
Можлива зустріч Зеленського з Путіним: що відомо
- Володимир Зеленський у квітні 2021 року запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".
- Глава нашої держави навіть доручив Андрію Єрмаку зв'язатися з адміністрацією Путіна й організувати переговори.
- Натомість президент Росії відповів, що готовий прийняти Зеленського в будь-який час лише в Москві.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що така зустріч навряд чи можлива у 2021 році. Мовляв, жодна зі сторін не відкидає можливості перемовин, але до узгодження ще далеко.