Зеленський може виставити Путіна скаженим диктатором, тому зустрічі не буде, – Фейгін

Володимиру Путіну потрібна лише капітуляція президента України. Володимир Зеленський на таке не погодиться, тому особистої зустрічі між главами держав не відбудеться.

Адже такі перемовини матимуть лише негативні наслідки для Кремля. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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За його словами, Росії весь час потрібно якесь приниження Зеленського. Тому його й називають "слабаком", "актором". Втім очільник України за цими правилами не грає давно – з 2019 року. Відтак зустріч обох президентів для Путіна буде в мінус.

Зеленський зуміє на такій зустрічі виставити Путіна скаженим диктатором. Цього вони теж не хочуть. Тому я думаю, що зустрічі ніякої не буде,

– відзначив адвокат.

І додав, Путіну потрібна лише капітуляція Зеленського. І йому немає різниці, де саме це відбудеться – в Москві, Криму чи на Донбасі.

Справа не в місці проведення зустрічі, – Фейгін

Фейгін вважає, що справа не лише в місці проведення перемовин. Можна було в Мінську теоретично зустрічатися. Але без здачі Зеленського Путіну нецікаво з ним зустрічатися.

Він пригадав, 9 грудня 2019 року на саміті "нормандської четвірки" Москва розраховувала, що Зеленський погодиться на план, який йому був запропонований. Тоді цим займався помічник Путіна Сурков, а президент України просто це відкинув.

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