Зеленський наказав збільшити чисельність територіальної оборони у 200 разів
Рада нацбезпеки та оборони зібралась у Харкові 11 лютого на виїзне засідання. За його результатами повідомили, що президент наказав збільшити чисельність територіальної оборони у 200 разів.
Чисельність має скласти 2 мільйони. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов після засідання, передає 24 канал.
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До них ввійдуть ті добровольці, які погодились йти і захищати Україну. Вони прцюють за місцем теритріального знаходження і виконують там необхідні функції. Цими питаннями займаємось потужно, бо для нас є виклики, які нам відомі,
– сказав він.
Данілов також наголосив, що президент минулого року подав законопроєкт у Верховну Раду про основу національного спротиву і з 1 січня він почав діяти. Зараз на всй території розгортаються додаткові бригади. Також призначили й комбригів, які комплектують штат.
Що відомо про загони територіальної оборони в Україні
- Українці записуються до лав територіальної оброни, яку розгорнули в регіонах. Кошти військові з тероборони отримують лише під час офіційних зборів. Для того, аби записатися до лав територіальної оборони, треба звернутись у своєму військкоматі до офіцера територіальної оборони (або начальника штабу чи командира батальйону).
- Міністр оборони Олексій Резніков також пояснював, що сили територіальної оборони можуть застосовувати зброю. Для її отримання передбачений спеціальний механізм.
- Через збільшення загрози з боку Росії та кількості питань щодо нововведень, на початку лютого 2022 року в Україні почала роботу гаряча лінія тероборони. Там громадяни можуть дізнатися про територіальну оброну більше інформації.
Збільшення територіальної оборони: дивіться відео