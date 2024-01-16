Досі не під санкціями: Зеленський вказав на очевидну слабкість Заходу перед Росією

Володимир Зеленський подякував західним партнерам за санкційні пакети. Водночас президент вказав на проблеми у санкційній політиці Заходу щодо Росії.

У вівторок, 16 січня, Володимир Зеленський виступив у Давосі. Під час своєї промови глава держави торкнувся теми західних санкцій проти Росії.

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Що не так з антиросійськими санкціями

Український лідер поставив питання, як можна бути задоволеними санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо ці обмеження не блокують ракетне виробництво держави-терориста. Зеленський нагадав, що в кожній російській ракеті є чимало критично важливих компонентів із західних країн. Президент зауважив, що для всіх, хто переймається дотриманням санкцій на 100%, наближення миру стане нагородою.

Це очевидна слабкість Заходу, що російська атомна промисловість досі не під санкціями. Попри те, що Путін є єдиним терористом у світі, який захопив АЕС у заручники,

– наголосив Зеленський.

Він закликав партнерів цього року ухвалити сильне рішення щодо спрямування заморожених російських активів на захист та відбудову України.

Український лідер заявив, що Владімір Путін понад усе любить гроші. На його думку, чим більше мільярдів втратить цей диктатор разом зі своїми олігархами, друзями та спільниками, тим вищою буде вірогідність, що президент Росії пожалкує про розпочату ним війну проти України.

Зеленський провів низку зустрічей у Давосі