Проблема не у кількості війська, а в озброєні, – Зеленський

Президент Україи окреслив основну проблему на фронті. За його словами, це не кількість військових.

Володимир Зеленський розповів, що Україна просила озброїти 10 військових бригад для протистояння російській агресії, проте Захід укомплектував лише дві з половиною бригади. Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Винна бюрократія

За словами Зеленського, проблема полягає саме в тому, щоб дати військовослужбовцям необхідну зброю та техніку, а не в кількості наявних військ.

Він пояснив, що просив про це партнерів понад рік тому. Крім того, це рішення ухвалили зі Сполученими Штатами і з європейськими союзниками, проте на сьогодні Європа і Сполучені Штати повністю оснастили дві з половиною бригади.

Причинами, чому так сталося, Зеленський назвав "якусь бюрократію, якісь рішення, деякі не вважають пріоритетом", та додав, що "на цій війні завжди так".

Хтось запитав мене про мобілізацію, і я не хочу стверджувати, що це позиція деяких лідерів у Європі. Мовляв, потрібні молоді люди тощо. І я відповів: ви хочете, щоб хтось ішов на смерть без зброї?,

– зазначив президент.

За його словами, рішення про кількість військових ухвалюють з урахуванням того, що основне завдання – зберегти життя. Зеленський також сказав, що якщо у європейських лідерів є ідеї про мобілізаційний вік, то він хотів би попросити їх робити свою справу, а ми продовжимо свою.