Зеленський не дав прямої відповіді про те, що Авакова звільнять, – Фесенко про справу Шеремета

Володимир Зеленський заявив, що серйозно говоритиме з Арсеном Аваковим, якщо у справі вбивста Павла Шеремета будуть незаконно засуджені люди. Однак він не дав прямої відповіді про те, що міністра в такому випадку звільнять.

Політолог Володимир Фесенко заявив, що під час пресконференції Зеленський сформулював своє людське ставлення до справи Шеремета. Втім, за його словами, президент відповідав дуже обережно про Авакова.

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Фесенко зазначив, що Зеленський загалом позитивно оцінив роботу Міністерства внутрішніх справ, коли розповідав про затримання 2 "злодіїв у законі".

Як заявив політолог, наразі про звільнення Авакова взагалі не мовиться.

Зеленський не дав жодної прямої відповіді про те, що Авакова звільнять,

– зауважив Фесенко.

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На думку політолога, у справі Шеремета є моральна проблема для Авакова. Як зауважив Фесенко, буде мовитися про його особисту, політичну й моральну відповідальність у цьому питанні.

Вбивство Шеремета: коротко