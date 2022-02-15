Зеленський обговорив російську ескалацію з прем'єрами Японії та Італії

Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем'єр-міністром Японії та Італії. Політики обговорили серед іншого й питання безпеки.

Розмови відбулись 15 лютого на тлі загрози нападу Росії на Україну. Президент подякував прем'єрам за підтримку та розкрив деталі перемовин.

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Зеленський провів телефонну розмову з Фуміо

Володимир Зеленський розповів, що з прем'єр-міністром Японії Кісіда Фуміо обговорили:

поточну ситуацію в регіоні;

безпекові виклики;

консолідацію міжнародних зусиль;

мирне врегулювання дипломатичним шляхом;

інфраструктурні проєкти.

Безпекові виклики Європи та України

Президент України написав, що обговорили з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі безпекові виклики, які стоять перед Україною та Європою.

Обмінялися думками щодо активізації роботи всіх переговорних форматів і розблокування мирного процесу,

– заявив Зеленський.

Президент підсумував, що цінує підтримку України зі сторони Італії.

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15 лютого Росія заявила про відведення частини своїх військ. Зокрема через завершення частини навчань кажуть про переміщення підрозділів Південного та Західного військових округів з території Білорусі. Там наразі тривають навчання спільні навчання "Союзна рішучість-2022".

Натомість глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що повірить у відведення військ тоді, коли це побачить. Тоді ж повірить у деескалацію.

15 лютого Верховна Рада звернулась до ООН, а також інших міжнародних організацій з постаною через ескалацію Росією безпекової ситуації навколо України, а також щодо невизнання так званих "квазіреспублік" на Донбасі.

Звернення направлять в ООН, НАТО, ПАРЄ, Єврокомісію та Європарламент.

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Провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо. Говорили про поточну ситуацію в регіоні, безпекові виклики, консолідацію міжнародних зусиль, мирне врегулювання дипломатичним шляхом, інфраструктурні проекти. Вдячний Японії за тверду підтримку України.