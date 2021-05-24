В действительности эти слова прозвучали в далеком 2000 году, а произнес их тезка нынешнего украинского лидера – Владимир Путин.

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Борьба с олигархами по-путински

Укрощением олигархов кремлевский вождь озаботился еще в самом начале своего правления. Собирал у себя крупнейших российских бизнесменов. Обещал не задевать их коммерческие интересы ("Если вы уж занялись бизнесом, то и занимайтесь бизнесом"). Взамен требовал забыть о политических амбициях ("Готовы ли вы прямо сейчас отказаться от внедрения своих людей во властные структуры?").

С лояльными и покорными был милостив. А строптивых и непослушных наказывал: изгонял Березовского из страны, отнимал у Гусинского НТВ, отправлял Ходорковского в колонию.

Зеленский на перепутье

Риторика президента Зеленского во многом схожа с путинскими заявлениями двадцатилетней давности. Подобно Владимиру Владимировичу, Владимир Александрович обещает не раскулачивать отечественных богачей ("Мы не хотим убивать большой бизнес").

Подобно Путину, Зеленский требует от них невмешательства в политическую жизнь ("Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть"). И подобно путинским месседжам, слова украинского гаранта имеют несомненный успех среди населения.

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В современной Украине олигархи остаются такими же антигероями, как и в РФ начала 2000-х. Сколько ни открещивайся от сходства с северным соседом, классовая ненависть роднит неблагополучные постсоветские страны.

Вопрос в том, не перерастет ли это сходство в нечто большее – и не обернется ли деолигархизация имени Зе повторением российского сценария?

Какие подводные?

Как известно, дорога, вымощенная благими антиолигархическими лозунгами, привела Россию к авторитаризму. Причем с точки зрения Путина – выходца из спецслужб и человека системы – такое развитие событий было закономерным и неизбежным. Олигархи, претендовавшие на политическую самостоятельность, выступали для ВВП главным препятствием на пути к единоличной власти. Тесня нелояльную олигархию, Владимир Владимирович изначально преследовал далеко идущие цели.

Подозревать Владимира Александровича в чем-то подобном пока не приходится: для него вообще не характерна игра в долгую. Создается впечатление, что, анонсировав деолигархизацию, украинский президент думает прежде всего о собственном имидже и рейтинге.

Зеленскому нравится быть народным героем, восстанавливающим справедливость и собирающим аплодисменты сограждан. Но не исключено, что в случае успеха сама жизнь подтолкнет Банковую к монополизации ресурсов и власти.

Разумеется, многие скажут, что шоумен Зе – не чекист ВВП, и ему не по зубам ни украинский олигархат, ни тем более украинская демократия. Но, во-первых, в 2000 году Путин тоже не выглядел фигурой, способной сломить всемогущих российских олигархов. Во-вторых, не факт, что плодами деолигархизации в Украине воспользуется именно Зеленский, а не кто-то другой. Ну а в-третьих, намного важнее не позиция президента, а реакция нашего общества – способность уловить тот момент, когда борьба за справедливость и равноправие может плавно перерасти в уничтожение политической конкуренции.