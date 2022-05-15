Зеленський описав переговори щодо евакуації оборонців "Азовсталі" як делікатні та складні

Визволити оборонців Маріуполя із "Азовсталі" не можуть, хоч і давно тривають переговори. Річ у тім, що це делікатний і важкий процес.

Саме так описав переговори 15 травня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

Напередодні Росіяни вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби

Над порятунком людей працюють щодня

На оточеній території підприємства вкрай складна ситуація. Окрім постійних обстрілів і бомбардувань, ворог постійно вдається до спроб штурму позицій наших захисників. Однак влада працює над визволенням воїнів кожного дня.

Продовжуємо дуже складні й делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з "Азовсталі". Цим питанням займаємось щоденно,

– сказав глава держави.

Ймовірно, буде домовленість щодо виведення українських воїнів. Проте президент підкреслив – головне, щоб домовленості виконувались.

Яка зараз ситуація на "Азовсталі"

Величезна територія заводу вже давно перебуває в оточенні ворога. Від початку облоги там були цивільні, яких росіяни дозволили вивезти лише через 2 місяці. При цьому, тривають постійні атаки підприємства.

Наразі там перебувають наші захисники, які в нелюдських умовах досі проявляють неймовірний героїзм і витримку. Найгіршою є ситуація з медикаментами, які фактично відсутні. Це критично, оскільки зараз там вже понад 600 тяжкопоранених бійців.

Російська армія застосовує різні види озброєння та кидає туди неймовірну кількість своїх військових. Проте їм нічого не вдається, бо наші воїни навіть періодично контратакують.

Росіяни не раз пропонували нашим військовим здатися. Проте вони сказали, що боротимуться поки матимуть сили. Адже кремлівська пропаганда демонізувала оборонців Маріуполя настільки, що їх просто вб'ють у полоні.

15 травня стало відомо, що по території "Азовсталі", ймовірно, почали бити фосфорними снарядами. Самі ж окупанти стверджують, що застосували запалювальні – 9М22С з термітними шарами. температура горіння таких снарядів – від 2 до 2,5 тисячі градусів за Цельсієм.

Командир 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Денис Шлега зараз теж перебуває на оточеному заводі. Він запевнив, що використання такого озброєння раніше вже фіксували.

Звернення президента за 15 травня: дивіться відео