Зеленський підписав указ про продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних. Відтепер ВЛК можна буде пройти до 5 червня 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту, опубліковану на сайті Верховної Ради. Відомо, що загалом законопроєкт №12457 ухвалили голосами 313 депутатів.

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Що відомо про указ президента

Пояснювальна записка документа свідчить про те, що впродовж 8 місяців лише 25% громадян, які мали статус обмежено придатних, пройшли повторний огляд. Це унеможливило виконання норми закону у визначений строк.

Ще у квітні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасував статус "обмежено придатний", він передбачає наявність лише двох категорій придатності до військової служби – "придатний" і "непридатний".

Зауважимо, що заброньовані громадяни, які отримали статус "обмежено придатних" теж мають пройти повторну медичну перевірку.

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Нагадаємо, раніше нардеп Федір Веніславський розповідав, що в Україні планують продовжити термін проходження військово-лікарської комісії для "обмежено придатних", щоб не штрафувати тих, хто не пройшов комісію до 5 лютого.