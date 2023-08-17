Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

В Україні звільнили всіх обласних військкомів. Відповідний указ 17 серпня підписав президент Володимир Зеленський.

Зеленський постановив ввести в дію рішення РНБО від 11 серпня 2023 за результатами перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ, пише 24 Канал.

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Контроль за звільненням військкомів здійснюватиме секретар РНБО

В указі №491/2023, який опублікований на сайті Офісу Президента, зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО здійснюватиме секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що відомо про звільнення військкомів в Україні