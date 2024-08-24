Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП
24 серпня 2024, 10:54Читать новость на русском
Джерело:Проет закону
Володимир Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП. Це сталося 24 серпня на 33 День Незалежності України.
Раніше цю картку закону підписав голова Верховної Ради і повернувся його 23 серпня. В цей же день його було передано на підпис Володимиру Зеленському.
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Зеленський підтримав рішення про заборону УПЦ МП
Уранці 24 серпня на День Незалежності України Зеленський підписав закон, яким заборонив діяльність УПЦ МП на території України.
Зауважимо, що у сьогоднішньому зверненні Зеленський згадав про духовну незалежність українців, заявивши, що "українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів".
Що цьому передувало
- 20 серпня у Верховній Раді України ухвалили законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП.
- За словами Руслана Стефанчука, у релігійних організацій буде 9 місяців для того, щоб позбутися зв'язків із РПЦ.
- Напередодні президент зазначив, що законопроєкт може забезпечити захист української церкви від будь-яких маніпуляцій з Москви. Володимир Зеленський підкреслив, що цей закон має сприяти зміцненню соборності та реальної духовної єдності України.