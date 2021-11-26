Зеленський побідкався, що через журналістів не має особистого життя

Президент Володимир Зеленський поскаржився на те, що через журналістів його діти повинні їздити з охороною, а керівник ОП Андрій Єрмак відмовився святкувати свій 50-річний ювілей. За словами глави держави, через працівників ЗМІ у нього немає особистого життя.

За словами президента, він має право відпочити. Про це Володимир Зеленський заявив під час великого пресмарафону на честь екватору своєї каденції 26 листопада.

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Діти не можуть нічого святкувати, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що нібито через журналістів його діти не можуть нічого святкувати. Те саме стосується й Андрія Єрмака, який нібито відмовився святкувати свій 50-річний ювілей саме тому, що журналісти приділяли б цьому занадто багато уваги. Саме тому, за словами президента, в нього немає особистого життя.

Часу в мене, на те що я маю право – на моє власне життя, у мене немає,

– заявив Зеленський.

Крім того, президент додав, що через журналістів "у нього немає місця в Києві, де можна було б відпочити". Зокрема його слова стосувалися "Української правди", яка напередодні опублікувала розслідування про те, що Андрій Єрмак 4 дні святкував ювілей у Карпатах.

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