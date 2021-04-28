Зеленський покладався на рапорт Баканова при скасуванні указу щодо Тупицького, – ЗМІ

Президент відсторонив Тупицького з посади очільника Конституційного Суду, а пізніше взагалі скасував указ Януковича про призначення його суддею КСУ. Сталося це після відповідного рапорту від голови СБУ Івана Баканова.

За висновком звіту Баканова, звільнити могли усіх 11 членів Конституційного суду. Фото цього документу є у розпорядженні ЗМІ.

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Рапорт Баканова щодо Тупицького

27 березня президент видав Указ про скасування призначення Олександра Тупицького главою Конституційного Суду. Як повідомляє джерело, буквально напередодні голова СБУ Іван Баканов подав президенту рапорт. Саме він і став підставою для рішення Зеленського.

У рапорті Баканов вказав, що вважає за доцільне звернути увагу на укази про призначення Тупицького і Касмініна, які підписав Янукович.



Рапорт Баканова про Тупицького / Фото з ZN.ua

Уточнюється, що зазначені судді голосували за рішення Конституційного суду, яке було винесене за поданням 47 народних депутатів. У результаті чого було скасовано кримінальну та адміністративну відповідальність державних службовців і політиків за недостовірне декларування.

Відсторонення Тупицького: що варто знати

Зеленський відсторонив Тупицького з посади очільника Конституційного Суду. Згодом глава держави взагалі скасував указ Януковича про призначення його суддею КСУ.

49 нардепів оскаржують указ Зеленського про відсторонення Тупицького у КСУ. Це переважно представники "Батьківщини" і "Європейської Солідарності". У зверненні вони зазначили, що звільняти суддів Конституційного суду треба лише в законний спосіб.

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