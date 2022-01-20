Зеленський у Польщі зустрівся з Дудою: розпочалася їхня зустріч

Володимир Зеленський у Польщі зустрівся з Анджеєм Дудою. На території резиденції "Вісла" лідери обох країн обговорюватимуть російську загрозу, яка нависла поблизу кордонів України.

Про те, що український та польський лідери зустрілися у Польщі, повідомляє Офіс Президента України. Там уточнили, що зустріч проходить у форматі віч-на-віч.

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Почалися перемовини Зеленського та Дуди

​​У Польщі, на території резиденції "Вісла", розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди,

– йдеться у повідомленні.

В ОП додали, що глави держав обговорять безпекову ситуацію та важливі питання двосторонніх відносин.

Зустріч продовжиться і 21 січня

У твітері Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі зазначили, що спілкування політиків триватиме до пізнього вечора 20 січня та продовжиться 21 січня.

Ми прагнемо повної координації дій між нашими державами. Вважаємо, що Україна заслуговує на цілковиту підтримку союзників по НАТО,

– заявив голова бюро Якуб Кумох.

В іншому дописі йдеться про те, що головна тема переговорів – безпекова ситуація в регіоні. Польща підтримує Україну та проти поступок Росії.

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Нагадаємо, Зеленський 20 січня приїхав до Польщі з візитом. Поїздка українського президента триватиме 2 дні.

Заяви Польщі про ситуацію на Донбасі

Анджей Дуда та Гітанас Науседа 20 грудня 2021 року приїжджали з робочим візитом до України. Політики взяли участь у саміті "Люблінського трикутника".

Польща отримувала інформацію від спецслужб та союзників про те, що відбувається на російсько-українському кордоні. У Варшаві вважають, що ситуація серйозна, тому тісно співпрацюють з Києвом.

Там також виступали проти будь-яких поступок Росії зі сторони НАТО. Анджей Дуда наголошував, що безпека України є фундаментальним питанням. Він також запевняв, що найбільшою помилкою буде погоджуватися на шантаж Росії.

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