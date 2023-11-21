Війна в Україні може перерости в Третю світову, – Зеленський сказав, хто здатен зупинити Путіна
Джерело:The Sun
Криваве вторгнення Росії в Україні може перерости у Третю світову війну. Владімір Путін розпалює конфлікти по всьому світу, які можуть вийти з-під контролю.
Президент Володимир Зеленський заявив, що кривава війна, влаштована в Ізраїлі внаслідок жовтневої атаки терористів ХАМАС, була "дійсно великим бажанням" Росії. Глава держави також звинуватив Кремль у розпалюванні напруженості на Балканах.
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Зеленський попередив про плани Росії на Балканах
"Ми думаємо, що вони зараз готуються на Балканах, роблять нові кроки. І ми думаємо, що вони намагаються підготувати або навіть навчити деяких людей", – сказав Зеленський.
За його словами, ідея Росії полягає у тому, щоб почати ще один конфлікт і не керувати ним і не намагатися його зупинити.
Зеленський заявив, що Україна перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни.
І я дійсно думаю, що Росія буде тиснути доти, доки Сполучені Штати та Китай разом не скажуть їм дуже, дуже серйозно, щоб вони забиралися з (нашої – 24 Канал) території,
– додав президент.
Глава держави зауважив, що війна в Ізраїлі відвернула увагу світової громадськості від України, що "не сприяє" боротьбі з Росією. Він також підкреслив зв'язки Москви з прихильниками ХАМАС в Ірані.
Іран підтримує вторгнення Росії, поставляючи безпілотники-камікадзе типу "Шахед".
У РНБО вважають, що Третя світова війна перейшла в гарячу фазу
- Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Третя світова війна почалася у 2008 році, коли Росія напала на Грузію.
- Наступним етапом війни, за його словами, стало вторгнення Росії в Україну у 2014 році. На думку секретаря РНБО, Третя світова знаходилася у прихолодженому стані й перейшла в гарячу фазу у 2023 році.
- Данілов спрогнозував, що загострення на Близькому Сході – це не остання війна, яка найближчим часом розгорнеться у світі.