Зеленський назвав різницю між Трампом і Байденом

Володимир Зеленський висловився щодо ролі американських президентів у війні Росії проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського президента.

Дивіться також Зброя йде, санкції готуються, але радіти зарано: що на Заході пишуть про розворот Трампа

У чому різниця між Трампом і Байденом?

Зеленський підкреслив, що не хоче нікого критикувати, адже Америка багато допомогла нам у війні та всіляко підтримувала Україну. Але головна відмінність між Трампом і Байденом стосується саме ролі США у війні з Росією.

Америка підтримала нас, і я завжди казав, що ми вдячні Білому дому, вдячні за двопартійну підтримку. Вона була, і я дуже вдячний, що вона продовжується. Але президент Байден не зміг закінчити цю війну. Я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде головною відмінністю,

– сказав Зеленський.

Також глава держави висловив сподівання, що Трамп усе ж запровадить серйозні санкції проти Путіна. Адже санкції Байдена Росія навчилася обходити.

"Президент Трамп дає Путіну шанс закінчити цю війну. Я дуже хочу вірити, що він дав йому це вікно можливостей, і я дуже хочу вірити, що якщо Путін не зробить висновків, президент Трамп дійсно застосує потужні санкції, які неможливо обійти. Насамперед, в енергетичному та банківському секторах", – сказав він.

Іще Зеленський має надію, що Трамп надасть Україні потужний пакет стримування і потужні системи ППО.