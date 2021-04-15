Загострення на Донбасі: Зеленський поспілкувався з президентом Євроради

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Основну увагу політики приділили загостренню ситуації на Сході України.

Президент України детально поінформував співрозмовника про розвиток подій, які відбулися з часу спільної поїздки лідерів України та ЄС на Донбас 2 березня 2021 року.

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Про що говорили Зеленський та Мішель

Основною темою під час спілкування було загостренню безпекової ситуації на Донбасі.

Ми цінуємо підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України. Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародної спільноти – запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів,

– наголосив Зеленський.

Крім того, український лідер детально обговорив з Шарлем Мішелем ініціативу Кримської платформи та наповнення її змістом.

Політики також домовилися узгодити найближчим часом дати проведення 23-го Саміту Україна – ЄС, який має відбутися в Києві у другій половині 2021 року.

Росія стягує військових: основне

Російські найманці продовжують активно обстрілювати українські позиції на Донбасі, порушуючи усі домовленості про перемир'я. Від початку 2021 року на фронті загинули вже 35 бійців ЗСУ.

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Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу