Путін, звичайно, хотів би забрати Харків, – Зеленський про наміри ворога

Володимир Зеленський не виключає можливого наступу ворога на Харків. Водночас Україна робить все можливе, щоб цього не допустити.

Про це президент України заявив в інтерв'ю німецькому ЗМІ. Він також наголосив, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі України мають вплив на війну.

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Зеленський пояснив, чому Росія хоче захопити Харків

В інтерв'ю президент України заявив, що не виключає можливості нового наступу ворога на Харків, так само як окупанти намагалися захопити місто на початку повномасштабного вторгнення.

Зеленський пояснив, що Владімір Путін не відмовився від планів окупувати місто, адже воно є великим символом.

Путін, звичайно, хотів би забрати Харків, тому що для нього це великий символ. Харків є однією зі столиць України, тому він має велике символічне значення,

– заявив Зеленський в інтерв'ю.

Разом з тим, президент наголосив, що Україна готова зірвати плани ворога, щодо наступу. Зеленський акцентував, що "ми робимо все можливе, щоб цього не сталося".

В інтерв'ю він також прокоментував постійні атаки окупантів на енергетичну інфраструктуру. Зеленський зауважив, що це "має великий вплив на війну", а також вони завдають "великого болю населенню та містам" України.

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