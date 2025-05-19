Зеленський пояснив, що мав на увазі Путін, коли говорив про меморандум між Києвом і Москвою

Владімір Путін запропонував Україні меморандум, що може призвести до закінчення війни. Його російський президент, імовірно, обговорив під час телефонної розмови з Дональдом Трампом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського 19 травня.

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Двосторонній договір між Україною та Росією: чи можливо це

Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами розповів, що коли Україна отримає запропонований Росією меморандум або пропозиції, то зможе сформувати своє бачення щодо цього питання.

У двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. Меморандуму, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню,

– сказав президент України.

Зеленський вважає, що такий меморандум, якщо він буде, опублікують, тому всім буде відомий його вміст. Тоді ж Київ розумітиме наміри Кремля та формуватиме пропозиції, які бачить Україна.

Нагадаємо, президент України виступив перед журналістами на тлі розмови Владіміра Путіна та Дональда Трампа. Їхнє спілкування телефоном тривало близько двох годин.

Розмова лідерів США та Росії була конструктивною. Президенти поміж іншого обговорили відносини між обома країнами та їхню нормалізацію. Також порушувалося питання обміну ув'язненими за формулою 9 на 9.

Відомо також, що Путін та Трамп домовилися продовжити діалог з усіх питань, зокрема й щодо України.